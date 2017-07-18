Мадрид, 18 июля, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Не так давно лидер Боливарианской Республики назвал испанского премьера Мариано Рахоя трусом, а пиренейская пресса нещадно критикует Николаса Мадуро, называя его диктатором. Как отмечает испанская El Mundo, «обмен любезностями» продолжился 18 июля. После того как испанские газеты восторженно отрапортовали о блестящих результатах «всенародной консультации», состоявшейся в Венесуэле 16 июля, а ведущие политические деятели пиренейского королевства посоветовали Мадуро оставить пост главы государства, последний указал испанскому лидеру на двойные стандарты, применяемые им при оценке событий в Венесуэле и Каталонии.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

«Решите свои вопросы, а в наши дела нечего совать нос, — цитирует El Mundо не очень ласковое высказывание Мадуро. — Почему бы вам не разрешить референдум в Каталонии, если уж вы советуете нам разрешить неконституционный референдум в Венесуэле?»

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За премьера вступился министр культуры, образования и спорта Иньиго Мендес де Виго, посоветовавший венесуэльскому лидеру «построить такое же демократичное государство, как испанское».

«Это просто наглость, — приводит El Mundo еще одну жесткую словесную конструкцию Мадуро. — Сначала нам министр иностранных дел Испании указывает, как охранять Конституцию, фактически предлагая ее нарушить, потом Евросоюз в лице Могерини требует заняться наведением порядка в правительстве страны… Обнаглели! Вы что думаете, мы в 1809 году, что ли, чтобы подчиняться указаниям европейских империй? Венесуэла — суверенное и самоуправляемое государство».

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