Москва, 18 июля, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Госдума VII созыва рассмотрела 57% законопроектов, перешедших на рассмотрение из прошлых созывов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников (КПРФ).

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По словам Мельникова, за период работы Госдумы VII созыва поступило 997 законопроектов, 691 законопроект находится на рассмотрении.

«Всего с октября 2016 года Госдума приняла 349 законов, из них в период весенней сессии — 218, всего на рассмотрении сейчас находится 1559 инициатив», — сообщил парламентарий.

Из прошлых созывов на рассмотрение депутатам перешло 2020 законопроектов. Большинство внесены в период работы Госдумы VI, и только 166 осталось от I—V созывов.

Говоря об итогах работы по рассмотрению портфеля законодательных инициатив, Мельников сказал, что в Госдуму V созыва перешло 1549 законопроектов, и «на аналогичный период было рассмотрено 48%».

В Госдуму VI созыва перешло 1243 законопроекта, и было рассмотрено 46%. «Можно сказать, что седьмым созывом проведена существенно большая работа, и по количеству, и по соотношению рассмотренных законопроектов», — заключил Мельников.