София, 18 июля, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Болгария выступает против любых форм эскалации напряжённости и внешнего вмешательства в дипломатический скандал вокруг Катара. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Борисов в телефонном разговоре Абдуллой бин Нассер бин Халифой Аль Тани 18 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Christian Senger Катар

«Стабильность в регионе Персидского залива имеет особое значение для Болгарии и Балканского региона. В этой связи мы приветствуем и поддерживаем решения возникшей кризисной ситуации политическими средствами и путём дипломатии», — приводит слова Борисова пресс-служба правительства Болгарии.

Премьер отметил, что в Софии надеются на «мирное и быстрое урегулирование возникшего кризиса в близком и очень важном для Болгарии регионе». Он выразил «категорическую позицию против любых форм дальнейшей эскалации напряжённости, а также против вмешательства внешних для региона факторов», информирует пресс-служба.

Борисов также акцентировал внимание на необходимости сохранения стабильности Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, что, по его мнению, отвечает интересам всего региона.

Премьер-министр подчеркнул, что Болгария ценит свои дружественные отношения со странами арабским миром, и отметил сотрудничество с Катаром, говорится в сообщении.

Напомним что с 1 июля 2017 года Болгария взяла на себя местное председательство Совета ЕС в Дохе.

Как передавало ИА REGNUM, в начале июня Саудовская Аравия и её союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром. Представители этих стран обвиняют Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива.

Четыре арабские страны передали Катару список своих требований, ключевыми из которых являются разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

Катарская сторона отвергает обвинения в свой адрес и отказывается выполнять выдвинутые требования, заявляя, что они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны.