Москва, 18 июля, 2017, 21:24 — ИА Регнум. На 57-й минуте матча грузинский защитник Соломон Кверквеля открыл счет в матче — 1:0.

Футбол

Статистика матча («Локомотив» / «Арсенал»)

Удары 7/9

Удары в створ 4/3

Владение 48%/52%

Фолы 19/13

На данный момент «Локомотив» поднялся на 4-е место, набрав 3 очка. «Арсенал» опустился на 13-ю строчку без очков.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Фернандеш, Фарфан, Игнатьев, Денисов, Арии, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук.

«Арсенал»: Габелов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Чаушич, Берхамов, Боурчану, Александров, Шевченко, Расич, Горбатенко.

Главный арбитр матча: Алексей Сухой.

Предупреждения: Баринов — 28, Александров — 57, Сунзу — 57, Чаушич — 79.

Голы: Кверквеля 57 — 1:0.