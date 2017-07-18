«Локомотив» минимально обыграл «Арсенал»
Москва, 18 июля, 2017, 21:24 — ИА Регнум. На 57-й минуте матча грузинский защитник Соломон Кверквеля открыл счет в матче — 1:0.
Футбол
Статистика матча («Локомотив» / «Арсенал»)
Удары 7/9
Удары в створ 4/3
Владение 48%/52%
Фолы 19/13
На данный момент «Локомотив» поднялся на 4-е место, набрав 3 очка. «Арсенал» опустился на 13-ю строчку без очков.
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Фернандеш, Фарфан, Игнатьев, Денисов, Арии, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук.
«Арсенал»: Габелов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Чаушич, Берхамов, Боурчану, Александров, Шевченко, Расич, Горбатенко.
Главный арбитр матча: Алексей Сухой.
Предупреждения: Баринов — 28, Александров — 57, Сунзу — 57, Чаушич — 79.
Голы: Кверквеля 57 — 1:0.