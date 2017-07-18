Севастополь, 18 июля, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Овсянников поблагодарил депутатов Законодательного собрания за совместную работу, результатом которой стало принятие новых «знаковых» законов — «О выборах губернатора города Севастополя» и «Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года».

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

«Это один из примеров конструктивной годовой работы с законодательным собранием», — сказал Овсянников после утверждения документа во втором чтении.

«Безусловно, тесное взаимодействие законодательной и исполнительной власти — одно из условий, которое обеспечивает и социально-экономическое, и культурное развитие города. Это условие для нормальной политической жизни города, и конструктивное взаимодействие очень важно», — добавила спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева.

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Глава города также подчеркнул, что «стратегия предусматривает те целевые характеристики, в которых должен находиться город в 2024—2030 годах», но теперь предстоит корректировка действующих в Севастополе государственных программ. В настоящее время они утверждены на четыре года, и вскоре правительство переутвердит их на период 2018 — 2022 годов.

Ключевыми индикаторами стратегии являются рост валового регионального продукта в 2,6 раза, рост производительности труда в два раза, ожидается увеличение инвестиций в 3,7 раза. Стратегия предусматривает, что уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения Севастополя должен вырасти почти в семь раз, вылов рыбы — в два раза, а сам город должен войти в топ наиболее популярных мест в России.

Овсянников отметил, что принятая стратегия не является жесткой и ее нельзя назвать догмой: «Правительство, может выходить с внесением изменений в стратегию. Но этот документ не должен меняться часто».

Вместе с тем спикер ЗС Алтабаева отметила, что на изменение стратегии могут повлиять «внешполитические условия» или новые федеральные законы.