Анкара, 20 июля, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Инциденты с участием беженцем, число коих в Турции превысило уже 3 миллиона (ранее правительство обещало, что 100 000 — это предел), все чаще становятся достоянием гласности. Инциденты порой бывают неприятными, совершаются преступления. И все же, осознания того глубокого социального кризиса, с которым уже в 80-х годах в полной мере столкнулась Европа в силу отсутствия вразумительной политики в отношении беженцев, в турецком обществе пока что нет. По всей видимости, нет его и у правительства, во всяком случае, серьезная программа интеграции беженцев в турецкое общество властями не внедрена, и даже усилий ее внедрить не предпринималось. Правительственные СМИ также не уделяют этой теме достаточного внимания.

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А ведь пример Европы должен говорить о многом. Беженцы, в отличие от мигрантов, являющиеся не постоянными, а временными жителями, прибывшими в страну не по своей воле, находящимися в сложном психологическом состоянии, не имеют ни еды, ни жилья, ни работы, ни знания языка. В результате, как это происходило и в Европе, они втягиваются в криминальные и эксплуатационные схемы.

Разница, однако, состоит в том, что турки решают проблемы иначе, нежели европейцы. Европейцы возложат эту задачу на полицию, а турки возьмутся за дело сами. Серьезная интеграционная программа сейчас является насущной необходимостью, в противном случае ситуацию чревата социальным взрывом.

Что предпримет Турция, переживающая период ослабления основных систем, и во что может вылиться ее бездействие как для Европы, так и для России? Читайте здесь: Турция подцепила «европейскую болезнь»

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