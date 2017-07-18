Гатчина, Ленинградская область, 18 июля, 2017, 21:11 — ИА Регнум. На завершение строительства перинатального центра в Гатчине правительство Ленинградской области направит 850 млн рублей. Об этом сегодня, 18 июля, в ходе инспекции строительной площадки центра в Гатчинском районе заявил глава региона Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это важный объект не только для Гатчинского района, но и для области в целом, поэтому на уровне регионального правительства было принято решение проавансировать оставшийся объем работ уже сейчас, чтобы у подрядчика безусловно были финансовые ресурсы для завершения строительства. В ближайшее время на эти цели будет направлено 850 млн рублей», — заявил Александр Дрозденко.

По словам представителей подрядной организации, существующее отставание от графика выполнения строительных работ планируется ликвидировать за 1,5 месяца. Завершить объект планируется до конца 2017 года.

С мая подрядчик увеличил число рабочих в 6 раз, на сегодняшний день на стройке занято 396 рабочих. На объекте выполняются фасадные и отделочные работы, завершается прокладка внутренних и внешних сетей.

Комитетом по здравоохранению Ленобласти уже закуплено оборудование для нового центра, рассчитанного на 130 коек, и предварительно сформирован штат медицинских работников учреждения.

Напомним, этот объект является одним из самых проблемных в Ленобласти. Первых пациентов учреждение должно было принять еще в конце 2016 года, но сроки были сорваны застройщиками. С 2014 года организация смогла освоить не более 15% из выделенных 1,4 млрд рублей.

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Достраивает перинатальный центр ООО СПК-А, являющееся уже третьей подрядной организацией на этом объекте. Договор с ней на сумму 1,063 млн рублей был заключен 2 февраля 2017 года. Предыдущие два подрядчика срывали сроки из-за недофинансирования и задержки отправки документации со стороны заказчика («Ростех»), что мешало приступить к очередному этапу работы. Александр Дрозденко лично встречался с руководством «Ростеха» в Москве, после чего стройка сдвинулась с мертвой точки.

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Сорванные сроки строительства перинатального центра в Гатчине вызвали вопросы у Счетной палаты. Уровень выполнения строительно-монтажных работ по перинатальным центрам в 47 регионе составил, по словам главы палаты Татьяны Голиковой, 32%.