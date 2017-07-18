Деревня Дворики, Владимирская область, 18 июля, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Создание новой модели технологического развития страны — реальный ответ на вызов риска технологического отставания России, считает председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Территориясмыслов.рф Алексей Кудрин

«Эффективность и количество функций, которое взвалило на себя государство, не соответствует вызовам современной экономики. Нам нужно оптимизировать государство, сделать его более эффективным. Главный вызов, с которым столкнётся Россия в ближайшие годы — потеря статуса технологической державы. Если это произойдёт, то мы будем расти медленнее, чем остальной мир. Ответить на это необходимо созданием своей модели технологического развития», — заявил глава ЦСР на встрече с участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» во вторник, 18 июля.

Ключевыми приоритетами развития, по мнению Алексея Кудрина, являются «современное государство, технологическое развитие и человеческий капитал».

Рост расходов бюджетной системы на образование и здравоохранение, по словам Кудрина, повлечёт за собой улучшение качества человеческого капитала.

Среди целей, обозначенных в Стратегии ЦСР, Алексей Кудрин выделил снижение к 2024 году числа контрольных функций государства на федеральном уровне в два раза, снижение в 1,3 раза доли государства в экономике, увеличение доли малого и среднего бизнеса с 20% до 30% ВВП, а также увеличение с 2% до 4% доли граждан, планирующих открыть свой бизнес в течение трёх лет.

Участникам «Территории смыслов» председателя совета ЦСР порекомендовал учиться не знаниям в одной определённой области, а овладевать навыками быстрой работы с большими данными и умением оперативно анализировать их.

Отвечая на вопрос одного из участников форума о наиболее эффективных методах борьбы с коррупцией в нашей стране, руководитель Центра стратегических разработок обратил внимание на системы работы с большими данными.

«В целом, коррупцию в нашей стране можно победить созданием новой системы госуправления, в которой особое внимание будет уделено работе с кадрами, в том числе при помощи контроля за работой каждого специалиста на основе технологии больших данных», — подчеркнул Алексей Кудрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен. Участниками третьей образовательной смены стала 1000 молодых специалистов в сфере экономики и бизнеса.

Партнёрами третьей смены форума являются Центр стратегических разработок, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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