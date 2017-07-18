Жуковский, Московская область, 18 июля, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Выступая на ХIII Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в городе Жуковском (Московская область), Чемезов заявил, что к настоящему времени Москва и Анкара завершили разбор технических нюансов сделки по С-400.

Минобороны России C-400

Остались нерешенными моменты «чисто административные». Так, решение — за турецким правительством, и Москва должна сделать следующие шаги.

«Ну и вопрос финансовый: турецкие власти проводят переговоры с нашим Минфином, какие-то средства найдут сами, какие-то получат в долг», — пояснил он.

Напомним, в феврале 2017 года власти Турции начали диалог с Москвой о покупке С-400.

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В марте 2017 года Чемезов сообщил, что Анкара просит кредит на приобретение ЗРК. На тот момент вопрос с кредитом находился на стадии обсуждения.

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5 июня 2017 года Черезов заявил, что Москва и Анкара решили все технические вопросы контракта по С-400. Он подчеркнул, что теперь для Турции важно найти деньги на приобретение ЗРК.

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