Ижевск, 18 июля, 2017, 20:34 — ИА Регнум. К отделению незамедлительно прибыли два экипажа групп задержания. Слаженными действиями экипажей злоумышленник был нейтрализован и задержан без применения оружия.

Цитата из м/ф «Ограбление по...». Реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Ограбление по

По словам сотрудников банка, задержанный требовал выдать 2 млн рублей, угрожая предметами, похожими на оружие.

Задержанным оказался 27-летний безработный. У него были изъяты предметы, похожие на гранату и пневматический пистолет «МР-654К». Вызванная на место преступления инженерно-техническая группа установила, что в корпусе гранаты Ф-1 отсутствует взрывчатое вещество.

В настоящее время злоумышленник доставлен в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле в Челябинске злоумышленники проникли в банк через дыру в полу. Они вскрыли банкомат и украли около 1,4 млн рублей. Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили лом, с помощью которого грабители пробили пол, а также сверла и металлическую трубу.

Однако название банка, где это случилось, не уточнялось.