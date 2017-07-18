Москва, 18 июля, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Партийный проект «Единой России» «Здоровье — детям» проконтролирует ход строительства и ввод в эксплуатацию 16 перинатальных центров к началу 2018 года. Об этом сообщил федеральный координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, выступая на заседании Президиума Генерального совета партии «Единой России», на котором подводились итоги работы шести федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года и обсуждались планы их дальнейшей деятельности.

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Дмитрий Морозов напомнил, что к началу 2018 года в 30 регионах страны должны открыться 32 перинатальных центра.

«Стоимость каждого из них достигает 2,5 — 3 миллиарда рублей, общий объём финансирования без учёта инвестиций региональных бюджетов — более 52 миллиардов рублей. На данный момент 16 из 32 предусмотренных перинатальных центров введены в эксплуатацию. Мы ведем мониторинг строительства оставшихся 16 центров», — отметил парламентарий.

По его словам, учитывая важность этого направления, партпроект «Здоровье — детям» взял на контроль ход строительных работ и ввод перинатальных центров в эксплуатацию. Он также сообщил, что на сайте комитета Госдумы по охране здоровья создана интерактивная карта, отражающая состояние строительства каждого перинатального центра.

«Кроме того, разработан проект «Депутатская командировка», в рамках которого депутаты во время региональной недели выезжают на объекты для контроля над ходом строительства. Так, был проведен мониторинг в Ульяновской, Архангельской, Смоленской, Тамбовской, Псковской и Московской областях, а также в Республике Карелия», — добавил координатор партийного проекта.

По его словам, в конце 2017 года в Госдуме планируется проведение фотовыставки «Даруя жизнь» по итогам завершения строительства перинатальных центров.

Партпроект работает и над совершенствованием школьной медицины.

«Идёт апробация пилотных проектов «школьная медицина» в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Смоленской, Ростовской и Тамбовской областях», — рассказал Дмитрий Морозов, добавив, что в октябре 2017 планируется проведение симпозиума по школьной медицине в рамках XVI Российского Конгресса «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии».

Партпроект также уделяет внимание строительству, реконструкции и капитальному ремонту детских больниц и поликлиник. Так, отметил Дмитрий Морозов, в рамках программы «Status praesens» проводится мониторинг ситуации с детскими больницами региональными отделениями «Единой России».

«На ноябрь 2017 года запланировано проведение федерального селекторного совещания по вопросу реконструкции и строительства детских больниц», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Партийный проект «Единой России» «Здоровье — детям», реализация задач которого рассчитана на шесть лет (с 2017 по 2022 гг.), не только ведет борьбу с социально значимыми заболеваниями, но и способствует снижению младенческой и материнской смертности.

Не менее важны для партпроекта развитие школьной медицины (активисты выступают за то, чтобы в каждой школе появился медицинский работник), создание доступной среды для детей-инвалидов, состояние детских поликлиник и больниц.