Вашингтон, 18 июля, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Окончательное решение о поставке на Украину оборонительного вооружения из США будет принято в ближайшие месяцы, сообщил 18 июля зампредседателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бессонница

Выступая в Сенате американского конгресса, Сельва отметил, что вопрос о выборе оружия для поставок на Украину еще не решен: комитет начальников штабов и европейское командование Соединенных Штатов обсуждают его.

«Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос», — пояснил американский генерал.

По словам Сельвы, Вашингтон намерен поставлять Киеву летальное оружие, но не все подряд. Например, предполагается отправка на Украину противотанкового вооружения.

«То есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное», — уточнил генерал.

По словам Сельвы, поставка на Украину летального вооружения — это политический выбор США.

Напомним, США «помогают» Украине вести гражданскую войну в Донбассе. В новый оборонный бюджет США было заложено финансирование ВСУ. Между тем с Украины неоднократно проникали слухи о том, что американцы посылают в Киев устаревшее оружие и технику.