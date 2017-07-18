Ново-Огарево, Московская область, 18 июля, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

«В Ново-Огарёво сейчас, собственно, завершается оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, на совещании обсуждались текущие внутрироссийские темы, связанные с социально-экономическим развитием страны, а также наиболее актуальные международные региональные проблемы.

В совещании приняли участие: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, предыдущее заседание Совбеза РФ прошло 3 июля. На нём также обсуждалось социально-экономическое развитие России.