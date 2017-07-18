Чебоксары, 18 июля, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Чувашия неспешно и практически бесшумно готовится «к промежуточным» выборам 10 сентября. В республике пройдут 55 избирательных кампаний, где центром политической борьбы будут освободившиеся депутатские мандаты в Госсовете Чувашии и городском собрании Чебоксар. Единороссовская кампания после закрытого и непубличного праймериз сводится к индивидуальной политической гонке. Оппозиция усиливает политический вес, строя кампанию на растущем недовольстве населения из-за «ухудшения экономического положения» и старается закрыть все вакантные места своими кандидатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chuvashia.spravedlivo.ru Заседание совета регионального отделения партии «Справедливая Россия»

Место в Госсовете Чувашии освободилось после перехода единоросса Владимира Викторова, который баллотировался по Центральному одномандатному округу (часть Ленинского и Московского районов Чебоксар), на должность главы Минздрава республики. Согласно данным системы ГАС «Выборы», документы пока представил только кандидат от КПРФ, первый секретарь Чебоксарского горкома Андрей Игнатьев. Единороссы делают ставку на директора по производству строительной компании «Отделфинстрой» Алексея Мурыгина, набравшего на закрытом праймериз 88,4% голосов. Напомним, на предварительном голосовании его оппонентами были малоизвестные даже в кругах «Единой России» кандидаты.

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Ход конём сделали справороссы, выдвинув новоиспечённого члена партии, экс-полпреда Чувашии при президенте РФ Леонида Волкова. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде в связи с уголовным преследованием. Его кандидатуру «единогласно решили выдвинуть» на заседании регионального отделения СР. В самой партии опровергли слухи о скандале в связи с выдвижением Волкова, который якобы сначала отказался от такой политической перспективы.

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«Волков не отказывался, он человек разумный, взвешивал все «за» и «против». Он оказался в тяжелейшем положении, на него совершенно по-глупому взъелись. И для него это был непростой выбор, вступать ли ещё и в политическую борьбу», — прокомментировал лидер фракции справороссов в Госсовете Чувашии Игорь Моляков.

Говоря об уголовном деле кандидата, политик пояснил, что «здесь играет роль то, что выборы всё-таки предварительные и во многом это, конечно, эксперимент»:

«Всё может случиться. Но кто не рискует — тот, как говорится, не пьёт шампанское».

Место в городском собрании депутатов Чебоксар освободилось после перехода главы столицы Леонида Черкесова в Госдуму. На вакантное место в настоящее время, согласно данным ГАС «Выборы», официально заявились три кандидата. Это представитель партии «Достоинство» Антон Сапрыкин, возглавляющий чебоксарское отделение организации защиты прав потребителей «Народный контроль», а также самовыдвиженцы: региональный менеджер Михаил Щеглов и директор частной фирмы Юрий Шакеев, который более известен своими одиночными пикетами на всевозможные темы.

Единороссы планируют выдвинуть предпринимателя, директора автотехцентра «Мустанг» Владислава Григорьева, набравшего на праймериз 88,5% голосов. Отметим, конкуренцию на предварительном голосовании ему составили врач-ординатор Ирина Лось и начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Арматон» Михаил Луцков. Коммунисты заявили о выдвижении предпринимателя Николая Перцева, справороссы — юриста, бывшего сотрудника ФСБ Алексея Григорьева.

За два месяца до выборов в Чувашии — информационное затишье. 15 июля попытались привлечь к себе внимание коммунисты, тихо проведя малочисленный митинг в Чебоксарах с громким названием «против криминальной олигархии и чиновничьего беспредела». Заявлялось, что «митинг проходит в условиях, когда во всех сферах жизни наблюдается спад», «из-за антинародной социально-экономической политики страна впала в глубокий экономический кризис, результатом которого стало резкое падение уровня жизни населения». В резолюции, опубликованной на официальном сайте партии, отмечается, что «Чувашская Республика не отстает по числу коррумпированных чиновников», «только за последнее время» возбуждено более пяти уголовных дел против глав муниципальных образований. И потребовали тщательного расследования деятельности руководства «Чувашавтотранса», которое назначается руководством республики и которое довело предприятие «до банкротства».

«На Санкт-Петербургском экономическом форуме неожиданно для всех в рейтинге состояния инвестиционного климата «серебро» взяла самая бедная республика Поволжья — Чувашия. Второе место Чувашии, с одной стороны, вполне обоснованно: похвалил инвестиционный климат и заработал медальку. С другой — деньги вкладывать не обязательно. Парадокс, но как работает! Климат есть, денег нет, зато Москва, Тула и Калуга нервно курят от зависти! Впереди лишь Татарстан. Однако Росстат перехитрил всех, предоставив реальную инвестиционную картину за 2016 год. Инвестиции в Москве составили 1,703 трлн рублей, в Татарстане — 642 млрд, в Тульской области — 112 млрд, в Калужской — более 80 млрд Серебряный призёр наскрёб по сусекам за год всего лишь 49 млрд инвестиций. По количеству населения Чувашия сопоставима с Калужской и Тульской областями», — говорится, в частности, в резолюции.

Для ЛДПР накануне выборов главным событием стало открытие депутатской приёмной в Новочебоксарске. Справороссы обходятся без митингов, но также активно ездят в города и районы Чувашии, где проводят встречи с избирателями и аккумулируют жалобы.

«Мы видим реальное ухудшение экономического положения домохозяйств, жителей республики. Усиливается давление в ЖКХ, растёт безработица. И эти процессы приняли ещё более ускоряющийся характер. Оппозиционные партии и большинство населения недовольны экономическим положением, они обвиняют в этом власть и партию власти. Правящие круги оказались в очень непростой ситуации и пытаются как-то объяснить, что происходит. И на промежуточных, казалось бы, выборах «Единая Россия» пытается закрыть все округа — даже самые маленькие, поселковые. В то же время и оппозиционные партии тоже стараются закрыть своими представителями все округа. Почему? Потому что выборы 10 сентября это — огромный социологический опрос по стране, который будет проводиться в преддверии выборов президента. Миллионы избирателей будут опрашиваться как респонденты. Власть понимает значимость этих выборов, по ним будут судить об их деятельности, о работе губернаторов. Может быть, и судьба Игнатьева (глава Чувашии Михаил Игнатьев) будет решена после выборов», — считает справоросс Игорь Моляков.

Парламентарий также сообщил, что СР предлагала КПРФ «сотрудничать, объединяться».

«Но когда обратились к коммунистам, то здесь особого понимания не нашли. Даже там, где ранее была достигнута договоренность, нам потом сказали, что не надо. В Чувашии, видимо, определённым силам дано задание: со «Справедливой Россией» дело не иметь. Собственно, мы не выдвигаем никаких экстремистских лозунгов, мы просто ставим конкретные вопросы, спрашиваем о конкретных вещах, которые происходят на территории Чувашии. Но именно эта конкретность, как мне кажется, страшно раздражает власть», — полагает Игорь Моляков.