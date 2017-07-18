Киев, 18 июля, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Жители более чем 30 населенных пунктов на территории подконтрольной Украине, постоянно смотрят телеканалы ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Как сообщает 18 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил министр связи Донецкой Народной Республики Виктор Яценко.

Телекамера

По его словам, украинская аудитория республиканских и российских каналов постоянно растет.

«Люди на временно подконтрольных Украине территориях тоже хотят видеть и слышать правду о жизни в республике, именно поэтому число зрителей наших теле-СМИ постоянно растет», — сказал Яценко.

Он сообщил, что ДНР работает над расширением географии трансляции телеканалов.

«Специалисты Министерства связи, в свою очередь, ежедневно работают над улучшением качества и расширением географии вещания. Благодаря девяти цифровым передатчикам различной мощности на вышках в Донецке, Торезе и Тельманово цифровой пакет из четырех местных и шести российских каналов смотрят и в соседних Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях», — сказал Яценко.

При этом министр скептически оценил попытки украинских властей популяризировать украинские телеканалы на территории республик Донбасса.

«Попытки украинских властей передвинуть передатчики ближе к линии разграничения, в Авдеевку, для трансляции на территории республики всего двух, причем далеко не самых рейтинговых украинских телеканалов, и худо-бедное вещание одного регионального радио никак не повлияют на предпочтения наших жителей. Они уже давно и осознанно сделали выбор в пользу открытого и объективного продукта — республиканских СМИ», — добавил Яценко.

Ранее, 15 июля, назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский признал, что восстановление телевизионной вышки на горе Карачун (под Славянском, под контролем ВСУ) не решило основных проблем с распространением украинского телевизионного сигнала на территорию Донбасса.

«Действительно, мы фиксируем улучшение сигнала в радиусе примерно 60 километров, однако этого мало… Принято решение, что мы не будем ожидать дополнительного финансирования из других источников. В ближайшее время будем закупать передатчики для Волновахи и Горняка, а также начнем строить 20-метровую башню в Покровске», — сказал Жебривский.

Напомним, в марте 2017 года по распоряжению главы ДНР Александра Захарченко в некоторых областях Украины была запущена трансляция республиканских и российских СМИ. Цифровой пакет включает в себя 10 телеканалов: четыре местных и шесть российских. ДНР установила дополнительные цифровые передатчики различной мощности на вышках в Донецке, Торезе и Тельманово. После этого телеканалы ДНР и России смотрят не только жители подконтрольной ВСУ части Донбасса, но и трех соседних областей: Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2017 года Украина восстановила вещание «Первого национального телеканала Украины UA: Перший» Ясиноватой и северных районов Донецка (ДНР).

«С целью обеспечения трансляции передач украинских телеканалов в городах Авдеевке, Ясиноватой и на прилегающих территориях телевизионные передатчики сети «UA: Первый» (12 ТВК) и «ДоТеБе» (30 ТВК) перенесены из пгт. Очеретино в Авдеевку, где смонтированы на объекте специалистами Донецкого филиала Концерна РРТ», — отмечается в материале пресс-службы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.