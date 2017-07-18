Коктебель , Крым, 18 июля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. С 21 по 23 июля в крымском посёлке Коктебель пройдёт первый винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas, на котором свою продукцию представят 20 винодельческих предприятий юга России и Абхазии. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал организатор фестиваля Константин Мешков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Wineofmoldova.com Сбор винограда

В частности, по словам организатора, ожидаются представители винодельческой отрасли Крыма, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и Абхазии, среди которых будут как крупные, так и небольшие предприятия.

«Предварительно ожидается, что мероприятие посетят от 8 до 15 тысяч гостей. Помимо выставочной программы, будут различные мастер-классы, винные игры и конкурсы. Например, участникам предстоит пробежать от Дома-музея Волошина по набережной Коктебеля, передавая бутылку вина, которая будет служить своеобразной эстафетной палочкой».

Помимо этого, в рамках фестиваля должен пройти первый в России симпозиум молодых виноградарей и виноделов, на котором представители науки и сотрудники ведущих предприятий будут обсуждать развитие отрасли и поделятся новейшими разработками в этой сфере.

«У нас в стране не хватает масштабных винных фестивалей, их очень мало и зачастую они привязаны к какой-то конкретной марке, к какому-то отдельному предприятию. Мы делаем открытую площадку для всех. Юг России должен быть центром винного туризма для нашей страны и всего Чёрного моря», — отметил координатор фестиваля Дмитрий Ковалёв.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Управления Россельхознадзора в июне не пропустили в Крым 235 тысяч саженцев винограда, прибывших из Италии. Причина — опасное заболевание у растений.

Напомним, производство винограда и виноделие является одной из главных отраслей сельского хозяйства Крыма. Ориентировочная площадь виноградников на территории полуострова составляет 16 тыс. га, из них плодоносящие — 13 тыс. га. В среднем в Крыму производится от 90 до 100 тыс. тонн винограда в год.