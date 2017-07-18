Киев, 18 июля, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Украина и Грузия планируют в ближайшее время довести товарооборот между двумя странами до 1 млрд долл. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба главы украинского государства, комментируя итоги встречи президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Грузии Гиорги Квирикашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Главное внимание уделялось секторальному сотрудничеству, прежде всего в торгово-экономической сфере. Отмечалось стремление сторон довести в ближайшее время товарооборот между странами по крайней мере до 1 млрд долларов», — отмечается в материале.

Кроме того, стороны положительно оценили работу украинско-грузинского бизнес-форума и отметили важность повышения эффективности деятельности рабочих групп в составе Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

По его словам, осенью 2017 года Киев посетит грузинская правительственная делегация во главе с премьером. Порошенко напомнил, что в 2016 году товарооборот Украины и Грузии составил 526 млн долларов. При этом в первом квартале 2017 года зафиксирован рост товарооборота на 16,5%.

«526 млн долларов за 2016 год. Но мы считаем, что это не отражает тот потенциал, который есть у Украины и Грузии. Мы ставили цель довести за несколько лет товарооборот между нашими странами до 1 млрд долларов», — рассказал Порошенко.

Порошенко отметил, что в Грузии 21% сельскохозяйственного импорта приходится на украинскую продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 июля Порошенко совершает официальный визит в Грузию. Вчера, 17 июля его самолет приземлился в Тбилиси. В 2017 году Украина и Грузия отмечают 25-летие возобновления дипломатических отношений.