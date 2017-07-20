Москва, 20 июля, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Средняя зарплата врачей, преподавателей вузов, научных сотрудников, имеющих высшее образование работников медорганизаций должна вырасти до 200% от средней зарплаты по региону. А зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения, соцработников, младшего и среднего медперсонала, работников учреждений культуры — достичь средней по региону. РФ должна оказаться на 20-й позиции в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (в 2011 г. это место было 120-м). По здравоохранению целевые показатели также впечатляют — ожидаемая продолжительность жизни 74 года, доведение объема производства жизненно важных лекарств до 90%. Есть и другие показатели.

Модест Колеров ИА REGNUM Без следа

Причем содержание предвыборных обещаний кандидатов на любых выборах — от президентских до муниципальных и региональных — структурно изменится, потому что в дело включится Госплан. Госплан, а именно стратегия социально-экономического развития РФ, должна быть разработана до 1 января 2018 года. Аналогичную стратегию должен разработать для себя каждый субъект РФ. С Госпланом должны будут сверять свои предвыборные обещания кандидаты на выборах — поддерживая его или соперничая с ним. Характерно, что если майские указы президента выполняются не более чем наполовину, то, согласно ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», состояние экономики и социальной сферы теперь и впервые должно быть предсказано на шесть лет вперед.

В чем подводные камни этой инициативы и какие трудности возникают уже сейчас, когда закон еще не заработал, читайте здесь: 2018+: выборы президента России и исполнение обязательств власти

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