Ашхабад, 18 июля, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Лебапский областной суд Туркмении приговорил к 12 — 20 годам тюремного заключения не менее 40 человек, часть из которых являются бывшими сотрудниками и выпускниками туркмено-турецких лицеев. Об этом сообщило радио «Азатлык» (туркменский филиал американского радио «Свобода») со ссылкой на источник в судебных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Осужденных граждан подозревают в связях с движением турецкого оппозиционера и богослова Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации попытки вооруженного госпереворота, ставившего своей целью свержение президента Реджепа Эрдогана.

При этом, как утверждает интернет-издание, прокуратура обвинила их в совершении ряда иных преступных деяний, в том числе — в гомосексуализме.

«Силовые структуры так выполняют поручение президента найти деньги на Азиаду. Обвинение в связях с «гуленистами» это просто повод, а на самом деле у этих людей вымогают деньги. Все они состоятельные люди, и они стали жертвами обстоятельств. Среди них есть довольно известные в Лебапе бизнесмены», — утверждает источник «Азатлыка».

Напомним, в конце февраля 2017 года Ахалский областной суд приговорил свыше 30 граждан Туркмении, большинство из которых являются теперь уже бывшими преподавателями и работниками туркмено-турецких лицеев, к длительным тюремным срокам. Их также обвинили в сотрудничестве с движением турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.