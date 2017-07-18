Лондон, 18 июля, 2017, 18:11 — ИА Регнум. «Джон Керр, бывший британский дипломат, возглавлявший в 2003 году группу, придавшую «окончательный дизайн» статье 50 Лиссабонского соглашения, сколотил теперь команду из 60 шотландских «известных в различных кругах персон», которые должны убедить правительство Соединенного Королевства прекратить переговоры по выходу Британии из ЕС и остаться в Евросоюзе, — сообщает британский портал Business Insider. — Эти люди уже поставили свои подписи под открытым письмом, написанным лордом Керром, бывшим послом Великобритании в Брюсселе и Вашингтоне. Экс-дипломат призывает открыть новую дискуссию о необходимости или, наоборот, ненужности расставания Альбиона с Евросоюзом, потому что 41% населения против выхода».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Цифра почерпнута лордом из только что опубликованных результатов соцопроса, проведенного британским консалтинговым агентством Opinium Research. При этом Керр скромно умалчивает, что 48% населения, согласно тому же источнику, по-прежнему считают, что «надо выходить».

«В демократическом обществе всегда можно сделать шаг назад и выбрать другой вариант. Мы должны подумать и открыть дискуссию по всей Великобритании, чтобы замедлить этот процесс и изменить наши взгляды, — говорится в письме, под которым уже стоят автографы бывшего министра обороны Джорджа Робертсона, а также ученых, бизнесменов и руководителей НПО. — Мы признаем, что незначительное большинство избирателей проголосовали за выход из ЕС, но предчувствие катастрофических последствий каждый день увеличивает количество противников этого шага».

По мнению автора и идеолога 50-й статьи Лиссабонского соглашения, «люди, собравшиеся в британском правительстве, отказались от политики, основанной на доказательствах, и действуют по законам политики, основанной на эмоциях».

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