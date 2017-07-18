Салехард, 18 июля, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Родительский совет школы N9 района Лимбяяха города Новый Уренгой (ЯНАО) обратился к уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой о помощи в преграждении доступа детей к недостроям, принадлежащим предприятию «Уренгойнефтегазстрой». Данной фирме принадлежит четыре недостроенных и неохраняемых здания в городе, на которые можно попасть в любое время суток беспрепятственно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Родители поясняют омбудсмену, что администрация Нового Уренгоя судилась по данному поводу с «Уренгойнефтегазстроем». Фирму в судебном порядке обязали привести недостроенные объекты в соответствие нормам безопасности. Но исполнительный лист бизнесмены не приняли во внимание, говорят граждане.

В самой компании корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале до 1 августа бесхозные объекты и незавершенные стройки должны быть ограждены от посторонних, особенно от детей. После трагедии с гибелью ребёнка на заброшенном заводе в Надыме власти ЯНАО принимают срочные меры для обеспечения безопасности населения.

Напомним, 30 апреля 2017 года на заброшенном заводе крупнопаненльного домостроения в Надыме погиб девятилетний мальчик, сорвавшийся во время игры с перекрытия. Трагедия обрела широкий общественный резонанс. Возбуждено уголовное дело. Волонтеры на данный момент заблокировали доступ к опасному зданию с улицы.

В отношении ООО «Компания Иванова», которому принадлежат корпуса старого завода крупнопанельного домостроения, проводятся следственные действия. Если вина владельцев завода в гибели ребенка будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до двух лет, сообщает СКР по ЯНАО.

Отметим, что в Новом Уренгое лишь приступили к инвентаризации долгостроев и заброшенных зданий. При этом родители требуют срочной безопасности.