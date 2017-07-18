Москва, 18 июля, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Наземное метро появится в Новой Москве. Оно станет продолжением «Сокольнический» линии и протянется от существующей станции «Саларьево». Участок пройдет в полосе магистрали Солнцево-Бутово-Видное, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

Проект продления Сокольнический линии метрополитена от станции «Саларьево» до городского района Коммунарка утвердил 18 июля президиум правительства Москвы. Главная особенность нового участка метро — в основной части он будет в наземном исполнении.

Протяженность линии составит 11,6 км с четырьмя станциями — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово». Запланировано, что две станции — «Филатов луг» и «Прокшино» — будут наземные, а соответственно остальные две — «Ольховая» и «Столбово» — подземные. Конечная станция «Столбово» объединит сразу две линии метро — «Сокольническую» и проектируемую «Улица Ноаторов-Столбово».

Делается это из расчёта, что в перспективе административно-деловой центр «Коммунарка» будет обслуживать сразу две линии метро. Это удобно и для пассажиров, и для метро. У людей появится выбор удобного варианта поездки, что позволит распределять пассажиропотоки и снизит нагрузки на метрополитен.

Новые станции метро планируется обеспечить разветвленной наземной транспортной инфраструктурой. К ним будут подведены маршруты наземного городского транспорта, в непосредственной близости построят транспортно-пересадочные узлы.

В правительстве столицы надеются на то, что продление «Сокольнической» линии метро в Коммунарку существенно улучшит транспортную обеспеченность поселений Московское и Сосенское Новой Москвы, в которых, по предварительным расчётам, уже к 2020 году будет жить порядка 200 тысяч, а работать до 190 тысяч человек. Кроме того, как предполагается, услугами новой ветки смогут воспользоваться жители и других поселений ТиНАО, что в конечном итоге позволит разгрузить Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.