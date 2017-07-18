Жуковский, Московская область, 18 июля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин угостил членов правительства РФ мороженым на авиасалоне МАКС-2017, который открылся в подмосковном Жуковском.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2017

Глава государства уже не первый раз покупает мороженое на авиасалоне МАКС, у него это стало своеобразной традицией.

Российский лидер в сопровождении многочисленных членов правительства и руководителей промышленных предприятий подошёл к прилавку с мороженым. Там в большом ассортименте было представлено мороженое российских производителей, в частности, «Волгодонское» и «Коровка из Кореновки».

«Чем угостите?», — поинтересовался Путин у девушки-продавщице.

Она коротко рассказала главе государства об ассортименте. Путин выбрал себе волгодонское пломбирное в стаканчике. Он расплатился купюрой в тысячу рублей. Когда продавец начала искать сдачу, президент сказал, что на оставшиеся деньги угощает всех сопровождавших его чиновников.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в шутку заметил, что желающих отведать мороженого много.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выбрал себе рожок «Коровка из Кореновки». Министр промышленности и торговли Денис Мантуров последовал примеру Пескова. Министр транспорта Максим Соколов также как и президент взял пломбир в стаканчике за 60 рублей.

Путин попросил продавца проверить, хватит ли тех денег, что он дал на мороженое для всех чиновников. Девушка честно призналась, что уже сбилась со счета. Тогда Чемезов протянул ей купюру в пять тысяч рублей.

«Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов. Можете себе позволить мороженое купить», — пошутил Путин.

Сопровождавшие президента журналисты, которым мороженого не досталось, спросили Путина, вкусное ли оно?

«Рекомендую», — коротко ответил президент.