Ярославль, 18 июля, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Виновным в ситуации с выставлением неверных квитанций «ЯрОблЕИРЦ» за водоснабжение и водоотведение жителям заволжского района Ярославля назвали прежнего платежного агента — ООО «РКЦ-Заволжье». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Очередь в «ЯрОблЕИРЦ»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославле жителям домов, обслуживаемых ООО «Управдом Заволжского района», «ЯрОблЕИРЦ» выставило счета не по фактическому потреблению, а по нормативу, что в большинстве случаев значительно превышает обычные платежи.

«Мы заключили договор с АО «Ярославльводоканал», и он должен был предоставить нам информацию о приборах учета пользователей услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Но организация, которая занималась ранее обслуживанием счетов — ООО «РКЦ-Заволжье», — отказалась предоставлять эти данные. Стала ссылаться, что номер счетчика и лицевого счета являются персональными данными, и они не могут их разглашать. Кроме этого, они сообщили, что сбор и передача такой информации потребует дополнительных расходов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Любовь Новоселова.

Еще в конце мая в адрес ООО «РКЦ-Заволжье» от ОАО «Ярославльводоканал» поступило письмо, в котором сообщалось, что в срок до 30 мая 2017 года ООО «РКЦ-Заволжье» следовало предоставить информацию о пользователях приборов учета. Но те информацию не передали.

В Управдоме Заволжского района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что «КРЦ0Заволжье» не могло передать требуемые данные. Избранный «ЯрОблЕИРЦ» формат компоновки сведений не мог быть автоматически заполнен при помощи программ учета, которыми располагает ООО «РКЦ-Заволжье» — программа «Квартплата». Вручную данную работу выполнить невозможно в силу ее значительного объема и необходимости привлечения многочисленного дополнительного персонала специалистов, работу которых нужно было оплачивать дополнительно, при том, что ОАО «Ярославльводоканал» согласие на это не давало. Кроме того, часть сведений, из числа запрошенных у ООО «РКЦ-Заволжье», в программе «Квартплата» в принципе отсутствовала.

В результате в отношении порядка 30 000 лицевых счетов расчеты были сделаны по нормативу, а не в соответствии с данными приборов учета.

«На наш официальный запрос ООО «РКЦ-Заволжье» отказалось предоставлять информацию о приборах учета пользователей услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Мы не понимаем, какое было у «РКЦ-Заволжье» основание для отказа. Только после давления со стороны департамента городского хозяйства мэрии организация пообещала предоставить нам всю информацию до среды. После этого мы сможем ее передать в «ЯрОблЕИРЦ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник абонентской службы «Ярославльводоканала» Вячеслав Невский.

«На состоявшемся совещании в ДГХ мэрии г. Ярославля в адрес ООО «РКЦ-Заволжье» было высказано требование о предоставлении сведений в ОАО «Ярославльводоканал», перечень которых был существенно снижен: данные о лицевых счетах, данные о номерах приборов учета, данные о сроках их поверки, а также информация о показаниях приборов учета», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в АО «Управдом заволжского района».

Руководство ООО «РКЦ-Заволжье» не смогло прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Всем жителям Ярославля, имеющим приборы учета холодной воды, однако получившим квитанции за июнь с начислениями по нормативу, будет сделан перерасчет, сказала генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова. Если кто-то успел уже заплатить повышенную сумму, то в ближайшее время будет произведен перерасчет исходя из фактических показаний. Никаких штрафных санкций к тем, кто заплатит меньше, мэрия обещала не применять.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева сообщила, что заволжанам рекомендуют в этом месяце оплачивать квитанции, исходя из квитанций предыдущего месяца.