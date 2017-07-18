Радио REGNUM: второй выпуск за 18 июля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 июля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Быть или не быть: ДНР и ЛНР заявили о создании государства Малороссия;
- Разрушительный луч: ВМС США испытали лазерное оружие в Персидском заливе;
- Политическая сторона туризма: Украина начала «туристическую блокаду» Крыма;
- Обременений больше, чем возможностей: Минфин вводит мораторий на квазирасходы регионов;
- Забрали на реставрацию и не вернули: в Волгограде бесследно исчез памятник защитникам Сталинграда.
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