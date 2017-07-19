Москва, 19 июля, 2017, 11:33 — ИА Регнум. О техническом нововведении журналистам auto.mail.ru рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. По словам руководителя, ряд пилотных образцов уже тестируются на дорогах общего пользования.

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Новинка будет представлена на выставке «КомТранс» осенью этого года. Новая трансмиссия — это ответ на запросы потребителей. Как прокомментировал ситуацию с появлением коробки «автомат» на автомобилях ГАЗель Сорокин, легкий коммерческий транспорт используется для бизнеса. А вот наличие «автомата» напрямую влияет на стоимость авто. Однако перевозчики из крупных городов интересуются возможностью установки такого агрегата на ГАЗель.

Автоматическая трансмиссия будет устанавливаться на автомобили ГАЗель Next. О сроках старта производства и начале продаж в компании не сообщают. Кроме работы над новой трансмиссией для легкого коммерческого ряда, на ГАЗе работают над аналогичной опцией для автобусов и грузовиков ГАЗон Next.

Очевидно, что появление новой трансмиссии сделает продукцию нижегородцев более конкурентной на рынке перевозок. Но, по мнению эксперта очень важно сохранить ценовую политику в отношении продукта.

Константин Ерофеев, директор департамента коммерческого транспорта ГК «АвтоСпецЦентр»:

"Еще недавно идея установки на российские коммерческие «малотоннажники» автоматической коробки передач казалась неперспективной. Ведь отечественные автомобили покупают для грузо‑ и пассажирских перевозок, и интереса к такой дорогой опции практически не было. Возможностью установки АКПП на ГАЗели в последнее время начали интересоваться перевозчики крупных городов, причем речь прежде всего идет о московских транспортных компаниях, занимающихся городскими пассажирскими перевозками. Для пассажиров новая функция принесет дополнительный комфорт, а водители получат удобство в эксплуатации транспортного средства».

«Цена на обновленные модели будет заметно выше аналогов с «механикой». Однако если производитель сможет сохранить ее на конкурентном уровне и тщательно продумает ценовую политику, новая Газель NEXT сможет стать серьезным конкурентом для иностранных марок, более дорогих по цене и стоимости обслуживания. Другой вопрос — готовы ли сейчас перевозчики к дополнительным расходам ради повышения уровня комфорта водителей и пассажиров».

В конкурентах у текущего модельного ряда Газели находятся Citroen Jamper, Citroen Jumpy, цены на которые начинаются от 1 199 000 рублей. И Peugeot Boxter с ценником от 1 363 000 рублей с учетом скидок. Цены же на ГАЗель Next текущего модельного ряда начинаются от 1 160 000 рублей.