Ярославль, 18 июля, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Постоянная комиссия по законности муниципалитета Ярославля решила рекомендовать провести избрание нового исполняющего обязанности председателя муниципалитета. Вероятнее всего, им станет новый депутат Артур Ефремов, заменивший в гордуме бывшего и.о. спикера Павла Дыбина, который избрался в Яроблдуму. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выборы нового и.о. главы можно было бы не проводить, так как есть заместитель председателя муниципалитета Вадим Канашкин. Однако Артур Ефремов, который получит мандат Павла Дыбина по партийному списку «Единой России», пожелал занять и его пост зампреда и и.о. председателя. С этим не согласились представители «Патриотов России «и КПРФ.

«Не стоит смешить людей и устраивать выборы за полтора месяца до окончания полномочий муниципалитета. Есть Вадим Канашкин, пусть он и исполняет обязанности», — сказала депутат Вера Никольская.

«Зачем проводить выборы капитана тонущего корабля, к тому же не бывшего даже матросом?», — высказал свое недоумение депутат Антон Голицын.

Опасения оппозиции, скорее всего, связаны с предстоящими выборами: Ефремов возглавляет городское отделение «Единой России», и пост главы муниципалитета даст ему дополнительные преференции в грядущей избирательной кампании. Представители мэрии пояснили, что избрание Артура Ефремова заместителем председателя муниципалитета не повлечет за собой дополнительных трат из бюджета. Члены комиссии согласились с этой позицией. Выборы пройдут на очередном заседании 19 июля.