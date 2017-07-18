Калуга, 18 июля, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Труп 67-летней женщины с телесными повреждениями обнаружен в одной из калужских квартир. Об этом 18 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по Калуге СУ СК России по Калужской области Святослав Махтюк.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области Место происшествия

По его словам, в настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучается личность калужанки. По изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз. Следствием проверяются различные версии произошедшего.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области Место происшествия

Между тем, по информации калужских СМИ, убитая — это заведующая терапевтическим отделением для ветеранов войны одной из калужских больниц. Врачу, которую любили калужские ветераны за высокий профессионализм и доброту, было нанесено два ножевых ранения. Тело убитой нашли в ванной. Впрочем, эту информацию в калужском региональном следственном управлении СКР официально не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним, в 2016 году калужскими следователями СКР было раскрыто 66 убийств и 31 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Раскрываемость убийств достигла 93%.