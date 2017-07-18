Ташкент, 18 июля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании международного благотворительного общественного фонда «Эзгу максад» (Благая цель). Как сообщает 18 июля пресс-служба президента, фонд создан по инициативе местных производителей сахара, а также «ряда иностранных компаний».

Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте

Основными задачами фонда названы «содействие организации эффективной работы по охране здоровья уязвимых слоев населения, прежде всего больных детей и детей-инвалидов, обеспечению доступности и повышению качества оказания им медицинской помощи, раннему выявлению, профилактике и лечению социально значимых заболеваний, реабилитации, предупреждению и профилактике инвалидности, развитию культуры здорового образа жизни в обществе».

Фонд также будет реализовывать комплекс мер, направленных на оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей или входящим в группу риска, воспитанникам детдомов и специализированных образовательных учреждений, на содействие их социальной адаптации.

Он также должен взаимодействовать с органами самоуправления граждан и негосударственными некоммерческими организациями в области реализации программ по поддержке социально уязвимых слоев населения, многодетных семей, улучшению генофонда населения, формированию здорового и гармонично развитого молодого поколения. На фонд возложены и другие задачи.

Согласно постановлению президента Узбекистана, основные денежные средства Фонда будут формироваться за счет благотворительных пожертвований физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и организаций, и иных средств, не запрещенных законодательством.

Фонду разрешено, в порядке исключения, осуществлять в рамках благотворительных программ расчеты и платежи в иностранной валюте на территории Узбекистана.

Фонд освобожден от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, за исключением обязательных отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине, от таможенных платежей за товары, ввозимые в рамках реализации благотворительных программ.

«Оказание содействия Фонду в реализации благотворительных программ Фонда является гражданским долгом руководителей органов государственного и хозяйственного управления, а также органов исполнительной власти на местах», — подчеркивается в постановлении.

Новой структуре предоставлены и другие льготы и преференции.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2017 год «Годом диалога с народом и интересов человека».

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