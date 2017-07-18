Киев, 18 июля, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Хорватский сценарий решения конфликта в Донбассе с военным вторжением и последующей зачисткой Донецкой и Луганской Народных Республик, также массовым изгнанием нелояльного населения не подходит для разрешения проблемы, но военная составляющая обеспечивает Украине мощь на переговорах. Об этом сегодня, 18 июля, в эфире телеканала «112 Украина» заявил полномочный представитель Украины в трехсторонней контактной группе на Минских переговорах Евгений Марчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Читайте также: Захарченко о создании Малороссии: Это остановит войну

Украинский политик убежден, что нельзя спекулировать на этой теме, потому что военное вторжение Вооруженных сил Украины на подконтрольные территории ДНР и ЛНР все же может состояться.

«Военная версия… Хорватский вариант, который часто называют, это небо и земля по сравнению с тем, что было тогда в Хорватии и сейчас у нас. Я не буду детализировать, я хорошо это знаю, потому что был в Хорватии непосредственно, но нельзя разыгрывать эту военную карту — она не исключается. У любого политика сила на переговорах, когда за плечами у него есть серьезный ресурс, когда за плечами у него сидит военный», — сказал Марчук.

В то же время он подчеркнул, что военный компонент в этом вопросе важен, ведь «без него мы уже давно были бы жертвами военных серьезных провокаций, типа прорыва коридора на Крым и так далее».

Также Марчук заявил, что украинская сторона ожидает реакции на заявление Александра Захарченко о создании Малороссии от спецпредставителя ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартина Сайдика.

«Мы реагируем на это заявление Захарченко, и завтра с этого начнется заседание трехсторонней контактной группы. Мы обращаемся к ОБСЕ с тем, чтобы ОБСЕ сделало официальное заявление, это всегда делает представитель ОБСЕ Сайдик», — добавил Марчук.

При этом Марчук подчеркнул, что украинская сторона будет продолжать переговоры в рамках ТГК и не намерена выходить из переговорного процесса, поскольку именно на такой шаг рассчитывает руководство Российской Федерации.

«Россия пытается любым способом спровоцировать, чтобы Украина не выдержала, фыркнула и сказала, что нет тогда смысла вести переговоры. Если Украина так сделает — Россия будет аплодировать», — сказал представитель Украины в подгруппе по безопасности.