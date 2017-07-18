Москва, 19 июля, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июля, Госдума в окончательном чтении примет закон, утверждающий текст присяги при вступлении в гражданство РФ, сообщает ИА REGNUM.

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Из 93 вариантов присяги нижняя палата парламента поддерживает один:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Присягать России будут с 18 лет. Сохранилось правило, по которому от принесения присяги будут освобождены недееспособные или ограниченно дееспособные, а также те, кто не может произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги. Кроме того, президент РФ имеет право освободить от этой процедуры и «иных лиц».

Устанавливается порядок осуществления присяги, сама присяга будет иметь юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке. Сразу после принесения присяги будет выдаваться паспорт.