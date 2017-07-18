Тирасполь, 18 июля, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Открытие совместного молдавско-украинского таможенного поста «Первомайск-Кучурган» на приднестровско-украинской границе — это попытка поставить под полный контроль приднестровский экспорт и импорт, а также передвижение граждан через приднестровско-украинскую границу. Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя прошедшую в Кучургане церемонию с участием украинского президента Петра Порошенко и молдавского премьера Павла Филипа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фитиль

«Я напомню, что есть ранее достигнутые договоренности, есть право Приднестровья на осуществление экономической деятельности, право на свободное перемещение граждан. Конечно, данный пост нарушил все ранее достигнутые договоренности», — заявил президент ПМР, напомнив, что и на последнем заседании в формате «5+2» в Берлине в прошлом году было подтверждено, что все спорные вопросы должны решаться исключительно за столом переговоров.

«Всем известно, что решение по выставлению данного поста было принято за спиной Тирасполя, безо всяких договоренностей на этот счет. Я не знаю, может быть ранее — в 2015—2016 годах — с кем-то велись какие-то переговоры, имелись некие договоренности, но со мной лично, с моими коллегами в настоящее время данный вопрос не обсуждался. Это, конечно, нас настораживает. Естественно, Приднестровье понесет определенные потери. Я не разделяю оптимизма руководства Украины и Молдовы, которые утверждают, что все будет хорошо. Для кого-то, может, и будет хорошо, но точно не для приднестровцев», — отметил Красносельский.

Он обратил внимание, что функционал этих пунктов пропуска — фискальные посты с определенными инструкциями — действуют по молдавскому законодательству, что однозначно будет ущемлять права и свободы граждан и экономических субъектов Приднестровья.

«Мы, естественно, не сидели сложа руки. Обращались ко всем посредникам, наблюдателям и гарантам переговорного процесса в формате «5+2». За моей подписью были направлены письма всем министрам иностранных дел стран Европейского союза, и эти письма возымели действие. Многими западными политиками озвучивалась мысль о том, что в наших словах есть правота, что не все так однозначно и просто, как представляет это молдавская сторона. Они понимают, что вопрос надо дополнительно изучать, особо к этому подходить. Есть четкое понимание западных политиков, что это не влияет на экономические схемы, что это сугубо политический шаг, политическое решение. Политику в данном случае явно пытаются объединить с экономикой. Как показывает практика, это всегда ошибочно и никогда не приводит к положительным результатам. Я уже не говорю о том, что вдоль границы с Приднестровьем появляется силовая составляющая Республики Молдова, что также не добавляет оптимизма нашим отношениям», — отметил президент.

Он напомнил, что после конфликта 1992 года военные Приднестровья и Молдавии были разделены российскими миротворцами. «Эта миссия существует 25 лет, и проблем нет. А теперь будет прямое соприкосновение. Если бы не было конфликта, может быть, не было бы и проблем, но конфликт, как таковой, был, и он не исчерпан. И в этих условиях выставляются посты… Те должностные лица, которые эту идею генерировали и продвигали, наверное, думают об эскалации конфликта. Зачем это делать? Зачем после 25 лет мирного сосуществования Приднестровья, Молдовы и Украины запаливать фитиль, который может привести к взрыву?» — подчеркнул Красносельский.

Молдавия, по его словам, не хочет обсуждать этот вопрос в формате «5+2», утверждая, что это внутреннее дело Киева и Кишинева. «Но не может быть в зоне конфликта каких-то внутренних вопросов одностороннего характера. Все вопросы должны решаться за столом переговоров. Мы выбираем только этот путь и надеемся на гарантов, в первую очередь, на Россию, потому что Украина, как видно, приняла сторону одного из участников конфликта. Остается рассчитывать на здравый смысл», — подвел итог президент ПМР.

ИА REGNUM напоминает, что проект совместного молдавско-украинского контроля на приднестровско-украинской границе профинансировал Евросоюз. Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.