Москва, 18 июля, 2017, 16:04 — ИА Регнум.

Иск компании «Кировлес» о взыскании с российского оппозиционера Алексея Навального материального ущерба по делу о растрате частично удовлетворен, сообщает 18 июля РАПСИ.

Day Donaldson Навальный

На заседании Никулинского районного суда (Москва) решено взыскать с оппозиционера и двух его подельников (Петра Офицерова и Вячеслава Опалева) по делу о растрате 2 млн 164 тыс. рублей. Отметим, что в иске конкурсного управляющего «Кировлеса» Андрея Малыгина была прописана сумма 16 млн 165 тыс. рублей.

Уточняется, что в судебном заседании принял участие адвокат оппозиционера Вадим Кобзев. Суд отклонил ряд его ходатайств, в том числе и о том, чтобы дело «Кировлеса» было передано в Троицкий районный суд (Москва), и о том, чтобы производство по делу было приостановлено.

В ходатайстве говорится, что оппозиционер подавал заявление в Следственный комитет, прося привлечь Малыгина к ответственности за мошенничество.

Защита Навального утверждает, что, судя по материалам уголовного дела, «Кировлесом» было получено 14,7 млн рублей от «Вятской лесной компании» (руководил компанией Офицеров). Тем не менее, конкурсный управляющий «Кировлеса» потребовал через суд еще 16 млн рублей, что, как полагают юристы Навального, можно квалифицировать как покушение на мошенничество. В других ходатайствах также изложен ряд претензий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Симоновский суд (Москва) с ходатайством об отмене Навальному условного наказания и об отправке его в колонию.