Ростов, Ярославская область, 18 июля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области Переславское лесничество начало вырубку лесов на территории выявленного объекта культурного наследия «Гора святой Марии». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил историк-археолог Алексей Каретников.

Алексей Каретников Вырубка леса у Горы святой Марии

Гора святой Марии — достопримечательное место в окрестностях Ростова Великого, совокупность памятников природы и культуры. Располагается вблизи села Филимоново Петровского поселения Ростовского района. Урочище располагается на берегу реки Сары, включает в себя археологические памятники: городище железного века со средневековым кладбищем, курганный могильник и места древних селищ. Гора святой Марии впервые упоминается в 1216 году, в летописной повести о битве на Липице.

В исторической местности находятся 3 федеральных памятника археологии, главным из которых является летописное Городище, на котором в XIII—XVI вв. находился погост с церковью Марии Египетской и христианское кладбище. Под городищем находится святой колодец, по преданию, начало ему дал колокол, упавший с колокольни и скатившийся с горы, во время сожжения церкви врагами.

В начале 2015 года между селами Краснораменье и Филимоново началась вырубка леса для карьера на площади около 30 га и разработка карьера в непосредственной близости от горы святой Марии. Были проведены две историко-культурные экспертизы, но обе они не были утверждены департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Зато в сентябре 2015 года департамент охраны ОКН признал гору святой Марии выявленным объектом культурного наследия. После этого ООО «Никитинский карьер» прекратили разработку карьера, поскольку пока гора Святой Марии имеет статус выявленного объекта и не занесена в реестр, проводить работы на территории достопримечательного места незаконно.

Архитектор, член методического совета министерства культуры Надежда Завьялова провела третью историко-культурную экспертизу, согласно которой она предлагает расширить зону ОКН в несколько раз. 4 июля экспертиза была опубликована на сайте департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области для общественного обсуждения. Срок обсуждения две недели, после этого документы передаются в Минкульт. Затем место может быть включено в реестр объектов культурного наследия и любые работы там возможно только с разрешения органа охраны.

«Пока новые границы объекта еще не утверждены, Переславское лесничество начало вырубку лесов на границе выявленного объекта. Если примут экспертизу Завьяловой, то границы будут значительно шире и вырубку лесов там уже нельзя будет делать. Но переславцы успели расчистить территорию до этого. Причем машины приезжали со стороны карьера. Они оставили глубокие колеи в районе, где люди поставили поклонный крест», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Каретников.

Местные жители опасаются, что пока идет обсуждение историко-культурной экспертизы, значительная часть охранной зоны может быть вырублена.