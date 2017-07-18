Ставрополь, 18 июля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. «В Ставропольском крае собраны первые 5 млн тонн зерна. В России намолочено 19 млн», — заявил на совещании в Ставропольском крае глава Минсельхоза России Александр Ткачев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

Он добавил, что уборка урожая в стране идет с отставанием на две недели по уборочной кампании. Годом ранее на эту дату было собрано уже 25 млн тонн.

По словам министра, отставание связано с климатическими катаклизмами, с которыми столкнулись регионы в текущем году.

«Мы понимаем, пусть сроки уборочной кампании затянутся в той или иной степени, но нам нужен большой урожай», — сказал Ткачев.

«Если мы видим, что урожайность за 50 или почти 50, то пусть будет так, как этой весной, пусть будут дожди. На юге лучше дождь, чем не дождь. Думаю, агрономы с этим согласятся», — добавил глава Минсельхоза.

Александр Ткачев отметил, что в некоторых регионах аграриям удается довести урожайность до 80 центнеров с гектара. На Ставрополье в отдельных районах она достигает 70. А в среднем приближается к 50 центнеров с гектара. Он призвал наращивать эти темпы.