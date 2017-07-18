Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 июля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области построят завод по производству комплектующих для военной и гражданской авиации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Самолеты пилотажной группы «Витязи»

Соответствующее соглашение между ЗАО «Промышленные технологии» и правительством Ярославской области в рамках Международного авиационно-космического салона в Жуковском.

Холдинг «Промышленные технологии» работает более 18 лет и занимается выпуском комплектующих для авиационно-космической и оборонной промышленности. Его предприятия ориентированы на разработку и производство бортовых кабельных сетей самолетов, вертолетов, наземной техники, светодиодного светотехнического оборудования, систем электроснабжения летательных аппаратов, бортовых систем пожарной сигнализации и пожаротушения и другой продукции.

В ярославский завод компания планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей. В результате будет создано более 400 рабочих мест.