Москва, 18 июля, 2017, 15:33 — ИА Регнум. При планировании федерального бюджета на 2018−2020 годы правительству и депутатам не стоит рассматривать вариант повышения налогов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе парламентских слушаний по основным направлениям бюджетной и налоговой политики.

Dic.academic.ru Андрей Макаров

«Выполнение всех социальных обязательств государства возможно без увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Причем когда я говорю о налоговой нагрузке, я имею в виду фискальную нагрузку, и неналоговые платежи — то есть, весь тот объем, который сегодня на бизнес ложиться», — заявил Макаров.

По его словам, в законе о бюджете на 2019 год указано, что налоговая нагрузка на бизнес должна ограничиваться 31,6% от уровня ВВП.

«Мы сегодня видим точный ориентиры — 31,6% ВВП. Это то, что установлено в законе на 2019 год и президент говорит, что эти правила должны заработать с 2019 года. Следовательно, налоговая нагрузка на бизнес ограничивается 31,6%ВВП», — подчеркнул Макаров.

Поэтому, по его словам, правительству и депутатам в расчетах бюджета 2018−2020 годов стоит исходить из того, что основная функция налоговой системы в целом изменяется.

«Основная функция налоговой системы была одна — собрать деньги в бюджет. Сейчас стимулирование становится важнейшей составной частью. Отсюда снижение административной налоговой нагрузки на бизнес, потому что там расходы очень велики», — отметил Макаров.