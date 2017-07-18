Краснодар, 18 июля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Краснодарском крае встреча с поездом стоила жизни двух человек. Авария произошла на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское Крымского района. Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская после полудня 18 июля, передаёт ИА REGNUM.

Yusut.sledcom.ru Поезд

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Выехавшая на место ДТП следственно-оперативная группа предварительно установила, что виновником трагедии стал водитель автомобиля Hyundai Accent, который грубо нарушил правила дорожного движения. Мужчина пытался проехать перед близко идущим пассажирским поездом «Уфа — Новороссийск».

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось», — уточнили в управлении на транспорте МВД по ЮФО.

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В результате водитель и пассажир иномарки скончались на месте. Их личности выясняются.

Также предстоит установить и причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка проскочить перед близко идущим поездом в Мостовском районе Кубани едва не закончилась трагически для матери с ребёнком. Женщина-водитель за рулём иномарки Ford Focus попала под грузовой состав на нерегулируемом переезде на 66 километре перегона Мостовская — Шедок. Поезд буквально смял машину, превратив её в груду искорёженного металла, однако и женщина и её 12-летний ребёнок в страшной аварии не погибли.