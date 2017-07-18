Нижний Новгород, 18 июля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. В Нижегородской области в Волгу выпущено 620 тыс. мальков стерляди, сообщили ИА REGNUM в Госохотнадзоре.

Управление Госохотнадзора по Нижегородской области Мальки стерляди

По словам начальника сектора регулирования рыболовства и рационального использования водных биологических ресурсов областного управления Госохотнадзора Татьяны Аракчеевой, выпуск мальков в реки происходит каждый год.

Поскольку ряд предприятий оказывает негативное воздействие на природную среду, в том числе на водные объекты, согласно действующему в регионе законодательству, они обязаны компенсировать ущерб. Один из видов компенсации — это выпуск живой рыбы. В этот раз партию мальков в Волгу выпустили при участи АО «Транснефть — Верхняя Волга».

«Перед этим 40 тонн толстолобиков выпустили по всей области, я думаю, что многие их уже на рынках видят. Выпустили также в реки такие виды, как сазан и щука. Щука и сазан — для рыболовов-любителей. А стерлядь занесена в Красную книгу Нижегородской области и размножается только в акватории реки Ока. Естественных нерестилищ очень мало, воспроизводство слабое, и, чтобы сохранить этот вид для наших потомков, проводится искусственное зарыбление», — говорит начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Нижегородской области Владимир Савкин.

По словам Аракчеевой, для поддержания стабильной численности рыбы в водоемах Нижегородской области ежегодно проводятся рыбоохранные мероприятия в период нереста. Только в 2017 году во время нереста сотрудники госохотнадзора изъяли почти 500 км браконьерских сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Саратовской области состоялся выпуск в Волгу 14 тыс. мальков стерляди. Проект реализован в рамках благотворительной программы «Чистая энергия» для сохранения и восстановления рыбных запасов Волги.

В течение 1,5 месяцев мальков выращивали в речной воде в специализированном питомнике. Время выпуска в реку наступает, когда каждая стерлядка достигает веса около 3 граммов и длины 5−7 см. В этом случае уровень выживаемости в естественных условиях становится максимальным — около 5%.