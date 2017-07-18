Калуга, 18 июля, 2017, 14:23 — ИА Регнум. 544 подростка и 352 родителя, не занимающихся воспитанием детей и своим антиобщественным поведением способствующих совершению подростками преступлений, выявлены и поставлены на учёт территориальными органами МВД России по Калужской области за шесть месяцев 2017 года. Об этом было заявлено на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Трудный возраст

Участники встречи отметили, что всего на профилактическом учете в полиции состоят 1000 несовершеннолетних и 1001 родитель (законный представитель). За первое полугодие пресечены 1946 административных правонарушений по линии несовершеннолетних. К ответственности привлечены 1382 родителя. Кроме того, за шесть месяцев выявлено 96 фактов вовлечения несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков и 136 фактов продажи спиртного подросткам.

В первом полугодии выявлены 35 несовершеннолетних (185 человек в 2016 году), находившихся на улице в запрещенное законом время без сопровождения взрослых. По результатам проверок в отношении десяти родителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Благодаря предпринятым мерам, в первом полугодии 2017 года на территории Калужской области отмечено снижение уровня подростковой преступности на 25,6%. Общее число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило 148 (199 — в 2016 году). Также на территории области на 16,6% (с 501 до 418) снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Между тем, на заседании подчеркивалось, что тревожная ситуация сложилась с участившимися в регионе фактами травматизма детей по недосмотру родителей или иных взрослых родственников. Так, только за два минувших месяца 6 малолетних детей в возрасте от 1 года до 4 лет в результате падений из окон многоквартирных домов получили травмы различной степени тяжести.

Случаев травматизма несовершеннолетних на транспорте в 2017 году пока не зарегистрировано. Тем не менее, с начала мая этого года на железнодорожных объектах и в частности, на станции Калуга-1, участились случаи безнадзорного нахождения подростков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 400 сотрудников полиции задействовано в охране общественного порядка в ходе мероприятий летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2017 году.