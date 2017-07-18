Москва, 18 июля, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Заявление о создании нового государства Малороссии, с которым выступил глава ДНР — это реакция на законопроект о «реинтеграции Донбасса», который Верховная рада Украины планирует рассмотреть в осеннюю сессию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Glava-lnr.su Главы ДНР и ЛНР

«Сейчас трудно сказать, насколько далеко готовы пойти самопровозглашенные республики в реализации этой инициативы. По логике вещей, первым шагом на пути создания Малороссии должно стать объединение ДНР и ЛНР. Только после этого можно будет делать какие-либо определенные выводы», — рассуждает сенатор.

В то же время уже ни для кого не секрет, что ситуация развивается не по сценарию Киева, и день ото дня становится все сложнее, продолжил он.

«Донбасс ясно показал, что он не собирается быть мягкой глиной в руках нынешнего киевского режима, из которой можно лепить все что угодно. А вот реакция Петра Порошенко, ответившего на заявление о создании Малороссии словами, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом, была вполне ожидаемой. Чистейшей воды маниловщина, ничего общего с реальностью не имеющая», — сказал Клинцевич.

Столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на 3 года, уточнил глава ДНР.

Президент Украины Петр Порошенко ответил на заявление властей самопровозглашенной ДНР о создании нового государства Малороссия, пообещав восстановить контроль Киева над Донбассом и Крымом.