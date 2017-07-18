Новосибирск, 18 июля, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Аграрии Новосибирской области уже заготовили 109,6 тысяч тонн сена. Это, по данным регионального министерства сельского хозяйства, на 27,5 тысяч тонн больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Как заявил и.о. министра сельского хозяйства области Евгений Лещенко, который 14 июля побывал в Черепановском районе на заготовке кормов, несмотря на непростые погодные условия, заготовка сена ведётся с опережением темпов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Механизатор

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в новосибирском Минсельхозе, сенажа к середине июля заготовлено 179,8 тысяч тонн — на уровне прошлого года. Общая обеспеченность по грубым и сочным кормам составляет 2,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. На аналогичный период 2016 года этот показатель составил 2,4 центнера.

По заготовке сена лидируют Сузунский, Купинский и Венгеровский районы Новосибирской области. Некоторые районы заготовили более половины сенажа от плана — Черепановский, Маслянинский и Каргатский.

Как отмечают власти, сейчас в регионе формируются рабочие планы по уборке урожая и в ближайшее время будет уточнён прогноз по валовому сбору зерна — он ожидается на уровне прошлого года.

В Новосибирской области в 2017 году планируется заготовить 404,4 тыс. тонн сена и 1,124 млн тонн сенажа. На одну условную голову необходимо заготовить 35 центнеров кормовых единиц, в том числе сено, сенаж, силос и зернофураж.

Как отметил Лещенко, на полях Новосибирской области работает сенозаготовительная техника, произведенная в регионе (косилки, грабли, рулонные пресс-подборщики и др.), закупки которой субсидируются согласно федеральному и областному законодательству. Так, в 2015 году объём государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Новосибирской области составил 4,4 млрд рублей.

Новосибирская область занимает территорию 177,8 тыс. кв. километров, на которой проживает почти 2,8 млн человек, из них в сельской местности 587,4 тыс. человек или 21,3%. В области во всех категориях хозяйств имеется 7657,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий (43,1% от территории области), из них 3614,5 тыс. га пашня (47,2% от сельхозугодий области и 3,1% от пашни России), остальные — сенокосы, пастбища и залежи.

Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в 2015 году составил 88,1 млрд рублей, с индексом производства 104,5% к уровню 2014 года. Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства области в общем объеме Российской Федерации по статистическим данным составляет 1,7%.

Сельскохозяйственным производством в области занимаются 465 организаций. На долю, которых приходится 62% объема производства сельскохозяйственной продукции. Функционируют 2 420 крестьянских (фермерских) хозяйств, доля производства продукции в общем объеме сельскохозяйственного производства области составила 7,6 процентов. Зарегистрировано 233 тысяч личных подсобных хозяйств населения — доля в общем объеме производства 30,4%.

Отметим, что сельское хозяйство региона специализируется на выращивании зерна, картофеля, овощей, также развиты мясомолочное животноводство, птицеводство, пчеловодство. Важную роль играет производство льна. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза России на 14 июля, во всех категориях хозяйств заготовлено 15,9 млн тонн грубых и сочных кормов. Общая потребность в грубых и сочных кормах на зимовку 2017−2018 гг. составляет 30,1 млн тонн кормовых единиц или 16,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

Массовая заготовка пока не началась в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

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