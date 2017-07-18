Бишкек, 18 июля, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В Бишкеке 18 июля прошел очередной XI съезд политической партии «Ата-Журт». В нем участвовало более 1200 делегатов со всей Киргизии. Они единогласно решили выдвинуть одного из основателей и руководителей партии, экс-спикера Жогорку Кенеша — парламента Киргизии — Ахматбека Келдибекова в кандидаты на пост президента страны. Ранее сам Келдибеков заявил о своем намерении баллотироваться в президенты республики, которые пройдут в Киргизии 15 октября.

«Ата-Журт» Ахматбек Келдибеков

Выступившие на съезде делегаты охарактеризовали Келдибекова как смелого, сильного, умного руководителя, способного не только защищать законные права и свободы граждан, но и твердо отстаивать национальные интересы всей страны. Выступивший перед участниками съезда Келдибеков ознакомил делегатов съезда с основными пунктами своей политической платформы. Это — порядочная власть, справедливые суды, профессиональная армия, активное, интеллектуальное общество. Он заявил, что в случае его избрания на пост главы государства он предложит народу проект новой Конституции страны, открывающий путь к подлинному народовластию. «Восстановление справедливости в стране мы начнем с незамедлительного внедрения в общественную жизнь института народного Курултая. Это не дань традициям, а проверенная временем живая связь власти с народом, возможность спокойно, вдумчиво подвести итоги прошлого, выработать стратегию будущего», — сказал он.

Келдибеков намерен провести коренную реформу судебной системы. Он также говорил о необходимости серьезного реформирования прокуратуры, чтобы раз и навсегда снять вопросы относительно политизации прокуратуры. Главная цель на ближайшие шесть лет — оправдать доверие людей, повышение качества жизни населения. «Экономика Кыргызстана в следующие шесть лет — качественно иная экономика. Мы можем и должны дать второе дыхание экономике и обеспечить новый прорыв!», — заявил Келдибеков.

По словам Келдибекова, Киргизия будет развивать тесное взаимодействие с соседними государствами и партнерами в ШОС и Евразийском экономическом союзе, при этом незыблемо отстаивая национальные интересы. Отношения Киргизии с Россией традиционно носят особый стратегический характер, которые он намерен развивать дальше. Выстраивание глубоких, партнерских отношений с Россией — важнейшее направление во внешнеэкономической деятельности страны. Келдибеков выступает за развитие отношений Киргизии и с Китаем. Напомним, выборы президента Киргизии пройдут 15 октября 2017 года.