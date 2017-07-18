Ярославль, 18 июля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославле завершен монтаж нового асфальтового завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Завод должен помочь реализации ремонта дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России».

City-yaroslavl.ru Асфальтовый завод в Ярославле

«На данный момент закончен монтаж асфальтового завода компании «Экоград». Он практически готов к выпуску асфальта. Периодически мы будем выезжать на этот завод, чтобы осуществлять входной контроль материалов, которые сюда поступают, — сказал заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Владимир Козыкин.

Мощность завода составляет 160 тонн в час. При производстве асфальта на этом заводе будет использоваться габбро-диабаз (материал прочнее гранита). А в качестве вяжущего материала применяется ПВБ-60. Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) представляют собой битум, модифицированный полимером, что повышает его прочность, снижает его чувствительность к температурным перепадам, повышает морозостойкость. В мэрии говорят, что подобный асфальт в Ярославле будет укладываться впервые. Представители общественности также надеются на ускорение темпов работ.

«На общественном совете представители «Экограда» обещали запустить завод еще 20 июня. Мы съездили, посмотрели. Установка довольно дорогая, материалы подвозятся по воде. Есть сомнения насчет качества битума, выпускаемого Ярославским НПЗ, но нам обещали, что битум привезут из Подмосковья. Другая проблема — у «Экограда» нет собственной техники и людей в городе (компания московская — ИА REGNUM ), на субподряде у них работают «Ярдормост» и «Автотранс». Если техника появится, есть надежда, что все будет хорошо. Завод мощный, производительность позволяет закрыть все потребности. Время еще есть, при хороших погодных услоиях работать можно хоть до декабря», — сказал корреспонденту ИА REGNUM региональный представитель Федерации автовладельцев России, член общественного совета при департаменте городского хозяйства Ярославля Илья Арифулин.