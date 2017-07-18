Киев, 18 июля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Вчера, 17 июля, под Донецком (ДНР) активизировались позиционные бои. Также неспокойная обстановка сохраняется на Мариупольском и Луганском направлениях (Донбасс). Данную информацию 18 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, НМ ДНР, администрации Донецка (ДНР) и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает ИА REGNUM.

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Так, пресс-служба администрации Донецка информирует, что в ночь на 18 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглись позиции ДНР в пос. Северный (окраина Куйбышевского района Донецка) и в пгт Старомихайловка (Марьинский район, ДНР). В частности, в Донецке пострадал один дом.

«Куйбышевский район пос. Северный: ул. Рыбалко, 30Б — выгорел второй этаж, повреждены перекрытия, стены, шесть оконных блоков», — говорится в сообщении.

В пгт Старомихайловка Марьинского района в результате боев погиб один человек, двое получили ранения, повреждены два дома и здание школы.

«Ул. Жуковского, 1 — частично разрушена кровля, оконные рамы и остекление; ул. Жуковского, 2 — осколками повреждена кровля и остекление; средняя образовательная школа пгт Старомихайловка — повреждено 15 листов шифера и кровля. По ул. Комсомольской ранен один человек, погиб один человек. По ул. Днепропетровской ранен один человек», — отмечается в материале.

При этом пресс-служба Народной милиции ДНР уточнила, что 17 июля в результате боев в пгт Старомихайловка погибла 54-летняя женщина.

«Около 16:30 в результате обстрела со стороны ВСУ в п. Старомихайловка по ул. Дальневосточная, д. 7 ранен мужчина 60 лет. По ул. Комсомольская, д.15 погибла женщина 54 лет. По ул. Днепровская, 16 — мужчина 53 лет получил множественные осколочные ранения. Информация по пострадавшим уточняется», — рассказали в НМ ДНР.

В то же время под огонь ВСУ попали позиции ДНР в районе ж/д вокзала Донецка.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ зафиксировано попадание мины калибра 120 мм в жилой дом, вследствие чего произошло возгорание. В населенном пункте Спартак по улице Ленина, 5 в результате прямого попадания мины со стороны украинских позиций разрушен нежилой дом», — говорится в сообщении.

Кроме того, Народная милиция ЛНР информирует, что за минувшие сутки киевские силовики три раза обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах Калиново, Калиновка, а также у Станицы Луганской. ВСУ вели огонь из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что 17 июля в результате обстрелов войск ДНР и ЛНР один украинский военный получил ранения, еще один травмирован.

По его словам, ВС ДНР из минометов и гранатометов накрывали украинские позиции в Песках (Донецкое направление), а из стрелкового оружия били по шахте Бутовка. «Начиная с 19 и почти до 23 часов враг из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия с нескольких направлений бил по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один травмирован», — сказал Стельмах.

Он сообщил, что в Новозвановке и Новоалександровке (на Луганском направлении) ВС ЛНР обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов, а в Станице Луганской — из стрелкового вооружения.

«На Мариупольском направлении около полуночи враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и гранатометов опорные пункты сил «АТО» в Лебединском», — подчеркнул Стельмах.

При этом советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа на своей странице в Фейсбук написала, что в Днепр на вертолетах доставили больных и травмированных солдат ВСУ.

«Одним вертолетом эвакуированы двое, другим — четверо, больные и травмированные», — пишет Губа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска проводят перегруппировку сил и средств у линии соприкосновения. «Несмотря на договоренности, подписанные в Минске, украинское правительство надеется на силовой захват наших территорий, для этого проводит перегруппировку сил и средств у линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Катериновка вскрыты огневые позиции минометной батареи — это шесть 82-мм минометов из состава 24-й бригады ВСУ. В населенном пункте Троицкое вскрыты две огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30 из состава 53-й бригады. В Крымском отмечено прибытие колонны военной техники противника, в числе которой пять грузовых автомобилей с боеприпасами и два топливозаправщика», — сказал Марочко.

Напомним, 21 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения…»