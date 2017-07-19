Астана, 20 июля, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Земля — одна из наиболее животрепещущих тем для Казахстана. Почти треть территории этой страны занимают степи и сухие степи, и еще почти две трети — пустыни и полупустыни. В общей сложности это 94,8% территории. Положение с земельными ресурсами Казахстана анализирует постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Наиболее ценными являются земли в двух зонах — предгорно-пустынно-степной и субтропической предгорно-пустынной. Эти наиболее заселенные земли с мягким климатом и плородными почвами в предгорьях занимают менее 6% от всей территории. При этом наибольшую часть — 68,5% земельного фонда страны составляют пастбища, 9,2% — пашни.

Качество казахстанских земель таково, что сразу использоваться могут только 11% из них (максимум 19,3%) — именно столько в стране сельскохозяйственных угодий, не осложненных никакими отрицательными признаками. Прочие земли (сильно засоленные и потому губительные для растений, каменистые, со смытым паводками плодородным слоем, переувлажненные, заболоченные и пр.) требуют перед использованием обширных мелиоративных работ, в большинстве случаев не окупающихся.

Подробный обзор казахстанских земель читайте здесь: Пять интересных фактов о земельных ресурсах Казахстана

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