Ярославль, 18 июля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Ярославское отделение партии «Родина» известило горизбирком, что собирается участвовать в выборах в муниципалитет Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской избирательной комиссии.

Логотип партии «Родина»

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, федеральное руководства партии «Родина» приняло решение о приостановлении полномочий председателя регионального отделения партии Александра Миклина и председателя городского отделения партии Андрея Власова. Это решение мотивировано нежеланием ярославского руководства участвовать в выборах депутатов муниципалитета Ярославля. Руководитель регионального отделения партии Александр Миклин объяснил свою позицию тем, что «шанс собрать нужное число подписей и получить возможность участия в выборах по партийным спискам не очень велик».

Возглавить областное отделение «Родины», после ярославского политического бунта, по прогнозам должен был Тарас Сидорин — член всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Но смену руководства должен был утвердить региональный политсовет партии.

«Политсовет собирался 14 июля, но никаких представителей из Москвы, распоряжений о смене руководства мы не дождались. И вдруг мы из сообщений СМИ узнаем, что региональное отделение «Родины», во главе с Тарасом Сидоркиным идет на выборы в муниципалитет Ярославля. Я не понимаю, каким образом новый председатель ярославского отделения собирается исполнять свои полномочия, если его никто не выбирал, печати партии находятся у меня и никаких документов о смене руководства мне не поступало», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии Александр Миклин.

Заместитель председателя ярославской городской избирательной комиссии Олег Сабанов подтвердил информацию о том, что ярославская «Родина» прислала извещение о своем участии в выборах.

«Нам поступило уведомление, подписанное председателем регионального отделения партии «Родина» Тарасом Сидоркиным, что они будут участвовать в выборах в муниципалитет Ярославля во всех 19 округах. Но это пока только извещение. До 30 июля «Родина» должна предоставить полный пакет документов, и тогда мы будем проводить их проверку. Тогда разберемся, имеет ли Тарас Сидоркин законное право подписывать такое заявление», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Сабанов.

Новый руководитель ярославского отделения партии «Родина» Тарас Сидоркин пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что решением федерального бюро партии от 5 июля были приостановлены полномочия руководства городского и областного руководства. В этот же день Москва ликвидировала ярославское региональное отделение. А 7 июля отделение вновь было создано и в него уже избрался новый состав политсовета. Он-то и утвердил назначение нового руководителя ярославского отделения. Юрист регионального отделения «Родины» Николай Стеценко сказал, что московское руководство имеет право ликвидировать любое региональное отделение, не спрашивая его мнения.

В управлении министерства юстиции России по Ярославской области отказались прокомментировать эту ситуацию.