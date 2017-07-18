Ярославль, 18 июля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Главный врач больницы № 7, в прошлом депутат муниципалитета Ярославля Елена Дементьева покинула свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к региональной власти. С Дементьевой был не продлен контракт.

B7.zdrav76.ru Больница № 7 Ярославля

На пост главного врача назначен Сергей Аверин, ранее, согласно открытым источникам, возглавлявший ГБУЗ «МСЧ № 34 Департамента здравоохранения Москвы. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Аверин пояснил, что является главным врачом медучреждения, однако информацию о своем предыдущем месте работе и квалификации не стал предоставлять, сославшись на занятость. Известно лишь, что ему 52 года.

Елена Дементьева возглавляла больницу № 7 с 1991 года. Причины расторжения контракта с ней не называются.

«Человек всю жизнь отработал на одном месте. Народ ее уважает безмерно. Она всех лично знает, это настоящий врач и профессионал своего дела и, конечно, великая общественница, является зампредседателя общественной палаты города Ярославля. Три созыва отработала в муниципалитете. Конечно, обидно здравоохранению терять такого человека. Надеюсь, что проявит себя в общественной деятельности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

Увольнения главных врачей ярославских больниц начались после прихода на пост директора департамента здравоохранения Ярославской области ранее работавшего в столице Руслана Саитгареева. Руководители поменялись в больнице № 1 и Ярославской областной клинической больнице. В больнице № 1 на место главврача также был назначен выходец из системы здравоохранения Москвы. В медицинских кругах региона ожидаются и другие аналогичные кадровые перемены.