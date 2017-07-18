Калуга, 18 июля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. По ее словам, исполнительные производства в отношении граждан Узбекистана были возбуждены судебным приставом-исполнителем ОСП по Московскому округу Калуги. По решению суда нелегалы были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 18.8 КоАП РФ? и приговорены к принудительному выдворению за пределы Российской Федерации.

Gennady Misko Самолёт узбекской авиакомпании

Сотрудники силового блока регионального управления ФССП России препроводили нелегалов в один из столичных аэропортов, где передали их пограничной службе.

На сегодняшний день в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калужской области отправления на родину ожидают ещё 37 нелегальных мигрантов. После оформления документов они незамедлительно будут выдворены за пределы страны.

«За первое полугодие 2017 года калужскими судебными приставами было выдворено 157 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством въезд на российскую территорию этим иностранным гражданам будет запрещен в течение следующих пяти лет», — сказала Любовь Скакун.

Как сообщало ИА REGNUM, 114 уголовных дел за организацию незаконной миграции было возбуждено по итогам полицейской операции «Нелегал-2017» в Калужской области. Полицейские также выявили 295 нарушений миграционного законодательства: 212 нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации и 83 нарушения порядка осуществления трудовой деятельности. Общая сумма административных штрафов составила 345 тысяч рублей

В 2016 году в Калужской области на миграционный учет было поставлено более 180 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Из 7810 проверенных иностранных граждан и лиц без гражданства 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовую деятельность.

По статистике, незаконные мигранты — это люди молодого и среднего возраста, которые приезжают в Россию с двумя целями: приобрести право на легальное пребывание в стране, обретя постоянное место жительства, либо с целью временной трудовой деятельности. Почти 90% незаконных мигрантов прибывает в Российскую Федерацию из стран СНГ, остальные — из стран дальнего зарубежья, в основном из Юго-Восточной Азии.