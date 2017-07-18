Село Новороманово, Алтайский край, 18 июля, 2017, 10:43 — ИА Регнум. «И расти хуже стало. Стало засыхать очень много овощей», — делится бедой жительница с. Новороманово Любовь Федоренко.

Вести-Алтай ДДТ, захороненный 40 лет назад близ алтайского села Новороманово

Дустовая река уже размыла землю семи ближайших усадеб. О наличии химикатов в земле свидетельствуют характерные белые пятна. Но в ответе на жалобу регионального Минприроды по поводу действий хлебокомбината сказано, дословно: «В ходе обследования земельных участков фактов, подтверждающих нарушения природоохранного законодательства, а именно несанкционированного сброса воды со стороны ООО «Калманский завод хлебопродуктов», не выявлено».

Селян такой ответ не устроил, и они отвезли землю в радиологическую лабораторию. «Остаточное количество ДДТ и его метаболитов. Превышает ориентировочно допустимую концентрацию содержания его в почве в полтора раза», — заключили специалисты Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории.

Хлебокомбинат теперь вызывает для откачки ассенизаторские машины. Но проблема не решилась: как быть с огородами? Ведь дуст не разрушается. Поступая в организм, яд не выводится, подрывая иммунную и нервную системы.

По мнению сельчан, уничтожить опасный курган с химикатами должен сельсовет: ему принадлежит земля с залежами дуста. Сейчас соседи готовят обращение в природоохранную прокуратуру.